Opération Enfant Soleil fait un don de 30 062 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher

Chaque année, des porte-parole d’Opération Enfant Soleil entreprennent une tournée des hôpitaux du Québec afin de remettre des dons à des établissements de santé. Plus tôt cette semaine, le chanteur Maxime Landry et Félix-Antoine Tremblay se sont arrêtés à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe où ils ont distribué des chèques aux centres hospitaliers du territoire du CISSS de la Montérégie-Est. Parmi les récipiendaires, l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil a reçu la somme de 30 062 $.

L’argent servira à acquérir du matériel. Un premier montant de 5720 $ financera l’achat d’un tire-lait et de deux moniteurs de saturomètre, des équipements mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant. De plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun 12 171 $ afin de permettre l’achat d’un «Infant flow», un appareil offrant une ventilation mécanique pour les nouveau-nés en situation de détresse.

Depuis huit ans, le généreux organisme ayant à coeur la cause des enfants a remis 302 098 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher.

Trois autres chèques ont été distribués au cours de la même cérémonie : 12 195 $ ont été versés à l’Hôpital Honoré-Mercier, 9037 $ à l’Hôtel-Dieu de Sorel et 5982 $ au CPE Les Jardins d’Honorine.

Témoignage

Un jeune garçon de 13 ans, résident de la Montérégie, a bénéficié de l’aide d’Opération Enfant Soleil. Félix Désilets souffre d’un déficit immunitaire, d’asthme, d’apnée du sommeil sévère, d’une dyspraxie verbale, d’un trouble de l’attention avec un trouble d’acquisition de la coordination, de problèmes graves de vision ainsi que d’arythmie cardiaque. Cette trop longue liste d’affections nuit grandement à son cheminement et à sa qualité de vie. Opération Enfant Soleil est entrée dans la vie de la famille Désilets en même temps que la maladie de Félix. Grâce au CHU Sainte-Justine et à Opération Enfant Soleil, Félix a désormais accès à une pompe intelligente financée par les dons du public, qui lui permet de recevoir ses transfusions hebdomadaires à la maison. C’est une aide concrète qui vient améliorer la qualité de vie de toute la famille.