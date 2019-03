Journées Blitz recrutement au CISSS de la Montérégie-Est

À la suite du succès des deux journées Blitz recrutement 2018, le CISSS de la Montérégie-Est est fier de renouveler cette initiative et de pousser l’expérience encore plus loin cette année. C’est donc cinq journées spéciales de recrutement qui se tiendront du 30 mars au 25 avril sur l’ensemble du territoire desservi par la Montérégie-Est.

Les candidats intéressés n’ont qu’à venir nous rencontrer lors d’une de ces journées et ils pourront compléter toutes les étapes de sélection et ressortir avec une promesse d’embauche sur place. Nous avons des opportunités de carrière pour tous incluant plusieurs postes permanents disponibles dans différents secteurs tels que :

 Intervention et relation d’aide (ex. : travailleur social, psychoéducateur, agent de relations humaines, éducateur et technicien en travail social)

 Assistance à la personne en établissement et à domicile (ex. : préposé aux bénéficiaires, aide de service, auxiliaire en santé et services sociaux)

 Soins infirmiers et respiratoires (ex. : emplois étudiant en soins infirmiers, infirmier, infirmier clinicien, infirmier auxiliaire et inhalothérapeute)

 Administration (ex. : magasinier, technicien en administration et agent administratif)

 Métier spécialisé (ex. : conducteur, mécanicien de machines fixes, plombier, électromécanicien, technicien en bâtiment et ingénieur biomédical)

 Soutien aux opérations (ex. : cuisinier, aide-cuisinier, préposé service alimentaire, préposé entretien ménager, buandier)

 Emploi étudiant (dans presque tous ces secteurs)

 Et plusieurs autres tous aussi importants!

Une carrière où s’intègrent travail et plaisir, C’est ici!

Samedi 30 mars de 9 h à 17 h

Centre administratif Adoncour, Longueuil

Lundi 15 avril de 10 h à 19 h

Hôtel Alt, Brossard

Jeudi 4 avril de 10 h à 19 h

Pavillon La COOP, Saint-Hyacinthe

Jeudi 25 avril de 10 à 19 h

Salle Jani-Ber, Sorel-Tracy

Jeudi 11 avril de 10 h à 19 h

Hôtel Sandman, Longueuil

« Nous souhaitons avec nos journées Blitz recrutement, combinées à nos efforts constants en la matière, réussir à combler nos besoins en personnel qui sont grandissants, et ce, afin d’offrir les meilleurs soins et services à la population. Les défis actuels de pénurie de main-d’oeuvre nous pousse à innover dans nos offensives de recrutement pour réussir à consolider nos équipes en place, qui font d’ailleurs un travail vraiment extraordinaire ». Mme Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.