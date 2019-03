Julie Sauvageau candidate du Parti conservateur du Canada dans Montarville

C’est avec une grande fierté qu’Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, ainsi qu’Alain Rayes, lieutenant politique pour le Québec, annoncent la candidature de Julie Sauvageau dans la circonscription fédérale de Montarville en vue des élections de 2019.

Enseignante et mère de 2 enfants, Julie est une femme de coeur qui aime être entourée de sa famille et de ses amis. Elle habite la Rive-Sud depuis près de 30 ans.

En 1989, elle obtient un baccalauréat en sciences de l’éducation préscolaire primaire de l’Université de Montréal. Elle débute sa carrière d’enseignante en classe d’immersion française au Durham Board of Education en banlieue de Toronto. Au cours de sa carrière, elle a eu la chance de travailler dans plusieurs écoles primaires de la ville de Sainte-Julie. Elle a oeuvré auprès des élèves, de leurs parents et s’y est impliquée dans divers comités comme le conseil d’établissement et le conseil des enseignants.

Curieuse et ouverte sur le monde, Julie adore voyager pour découvrir de nouveaux endroits et aller à la rencontre des gens. Amoureuse de la nature, elle affectionne particulièrement le magnifique parc de mont Saint-Bruno où elle se rend chaque fois qu’elle le peut pour y faire une randonnée.

Impliquée dans son milieu de travail, elle souhaite poursuivre cet engagement auprès des citoyens de la circonscription de Montarville. « Comme mère de famille et enseignante, j’ai le plaisir de côtoyer les gens de tous les milieux et de tous âges de la circonscription. Je m’engage à travailler pour qu’ils puissent bénéficier d’un système fiscal compétitif et une gestion responsable de nos finances publiques. Je suis fière de me joindre à une équipe dynamique et connectée sur les besoins des gens du milieu avec une approche respectueuse envers le Québec qui tient compte de sa spécificité. », affirme Julie Sauvageau. « Julie est une mère de famille dévouée qui est préoccupée par le mieux-être des citoyens de Montarville. Elle est prête à défendre leurs intérêts au sein d’un Canada plus responsable.

Bienvenue à cette candidate d’expérience et qui n’a pas peur de relever de nouveaux défis », a affirmé le lieutenant du Québec, Alain Rayes.

« Je suis très heureux d’accueillir Julie dans notre formation politique. Elle connait la réalité et les besoins des familles. C’est une femme qui a toujours travaillé en équipe et impliquée à plusieurs niveaux. Elle est un atout important pour le Parti », a déclaré Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada. (Communiqué)