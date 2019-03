L’aventure d’Éric Bernier prend fin mais le Contrecoeurois a vécu son rêve

L’aventure du Contrecoeuroise Éric Bernier à La Voix aura été courte, mais il a prouvé qu’à force de persévérance, il a pu avoir la chance de chanter auprès de centaines de milliers de téléspectateurs à travers le Québec.

Lors de l’émission du 17 mars dernier débutait l’étape des duels où les coachs opposaient deux de leurs candidats, alors que le gagnant de cette confrontation pouvait par la suite se rendre à l’étape des directs. Dans l’un des duels, Christian-Marc Gendron et Éric Bernier de l’équipe de Lara Fabian ont interprété L’envie d’aimer, des Dix Commandements.

Après leur performance particulièrement puissante, le coach Marc Dupré s’est adressé à Éric Bernier. « Ta maîtrise vocale est super impressionnante! Tu vas chercher les hautes et tu as une justesse incroyable! Bravo les gars, quelle performance! C’était très, très fort comme duel! »

Par la suite, Lara Fabian a dû faire un choix déchirant entre ses deux protégés. « J’ai été vraiment stupéfaite par ce moment de musique! On parle des voix, de leur puissance, de leur façon de livrer la chanson. Vous avez livré un sentiment, c’est ce qui m’a collé au siège! Ce soir, il y a quelque chose qui s’est passé et qui est très difficile à décrire parce que c’est une sensation et, dans cette sensation, à cœur complètement ouvert, je vous dirais que je m’en vais avec Christian-Marc! »

Pour sa part Éric Bernier a mentionné qu’il a vécu une aventure incroyable et il a remercié sincèrement la coach Lara Fabian pour lui avoir donné l’occasion de vivre un rêve d’artiste en lui permettant de participer à La Voix.