Besoin criant de familles d’accueil pour les 0-5 ans

La Direction de la protection de la jeunesse de Montréal (DPJ) et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal vivent actuellement une situation critique liée au recrutement de ressources de type familial (RTF) pour les tout-petits en besoin de protection. Depuis 2011, le nombre de ressources de type familial, communément appelé familles d’accueil, a drastiquement chuté, passant de plus de 900 ressources à moins de 300.

Pour favoriser des jumelages optimaux pour les enfants âgés de 0 à 5 ans dans des milieux de vie où ils pourront grandir et évoluer, il faudrait, minimalement, une vingtaine de nouvelles familles. Bien qu’à première vue ce nombre puisse paraître petit, il s’agit d’un objectif ambitieux lorsqu’on sait qu’au courant de la dernière année, le Programme Jeunesse a recruté une dizaine de familles.

Les ressources de type familial, le dernier recours

La majorité des enfants auprès desquels la DPJ doit intervenir vont rester avec leurs parents et, lorsqu’un retrait ne peut être évité, les milieux élargis (famille d’accueil de proximité) sont privilégiés. Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle et que ce type de famille soit en croissance, cette option n’est pas toujours possible. Certains enfants auront besoin d’un milieu de vie pour les aider dans ces moments de détresse. C’est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse de Montréal et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal recherchent activement des familles ayant le désir d’accueillir des enfants âgés entre 0 et 5 ans.

«Toute personne, peu importe son état civil, sa religion, son orientation sexuelle, sa nationalité, qu’elle soit à la maison ou sur le marché du travail, peut devenir famille d’accueil. Ce qu’il faut en tout premier lieu, c’est avoir envie d’aider un enfant dans le besoin », a affirmé Nathalie Bibeau, directrice adjointe à la Direction adjointe programme jeunesse – services dans la communauté et ressources.

La Direction de la protection de la jeunesse de Montréal et le programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal invitent les personnes désirant devenir famille d’accueil à les contacter en appelant au 514 356-5435.

« Le rôle de la famille d’accueil est capital dans notre société et pour notre système de protection. Certains enfants ont besoin d’un accueil temporaire, mais d’autres ne retourneront pas dans leur milieu. Ce sont souvent des enfants avec de grands besoins », a déclaré Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse de Montréal.

Voici quelques exemples de tout-petits qui ont besoin de vous!

Kévin, 4 ans, victime d’abus physiques et présentant un retard de langage, a des suivis médicaux aux deux semaines à l’hôpital Sainte-Justine. Il a besoin de vous pour prendre soin de lui, le temps que ses parents améliorent leur situation. Il a besoin d’un foyer chaleureux et sécurisant ainsi qu’une personne prête à l’accompagner à ses rendez-vous et dans ses moments de détresse.

Sophia, 18 mois, épileptique et issue d’un milieu négligeant, a été accueillie temporairement dans une famille d’accueil qui a déjà des jeunes sous sa responsabilité. La loi dit qu’un enfant a droit au bon placement du premier coup. Aidons Sophia à trouver une maison pour l’accueillir.

Alexia, 2 jours, est actuellement à l’hôpital en sevrage, car sa maman a consommé des stupéfiants durant la grossesse. La mère est présentement en désintoxication et Alexia a besoin de vous pour se faire bercer, rassurer et pour lui apporter les soins nécessaires à sa condition.

Les familles d’accueil en chiffre

Nombre de familles d’accueil à Montréal 277 RTF régulières / pour 703 places 397 FAP / pour 490 enfants

96 RTF de type banque mixte

Nombre d’enfants en famille d’accueil

1100 enfants sont actuellement en famille d’accueil

RTF: ressource de type familial FAP: famille d’accueil de proximité