Plus d’un demi-milliard de dollars en investissements routiers et maritimes en Montérégie

Le 11 mars dernier, le gouvernement du Québec a fait l’annonce de la liste de tous les projets routiers et maritimes prévus à l’agenda du ministère des Transports (MTQ) pour les années 2019-2021. Ces projets totalisent 515 504 000 $ dans la région de la Montérégie et certains d’entre eux sont prévus à Calixa-Lavallée, Sainte-Julie et Varennes.

Sur l’ensemble de la Montérégie, 204 009 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des chaussées en bon état. Aussi, 223 834 000 $ seront injectés dans des projets qui ont pour but de préserver la qualité des structures. Finalement, 75 126 000 $ seront affectés à la réalisation de travaux ayant pour objectif d’avoir un réseau routier efficace et sécuritaire.

Dans le cadre de cette annonce, le gouvernement du Québec dit qu’il opte pour la transparence, contrairement aux années antérieures, en rendant public l’ensemble des projets pour lesquels des travaux sont prévus en 2019-2020 et des activités de préparation planifiées en 2019-2020, dans l’objectif de démarrer les chantiers en 2020-2021.

On ajoute que des investissements seront faits pour la réalisation de trois projets maritimes. Près de 3 800 000 $ seront injectés afin d’assurer le maintien en bon état de ponceaux et structures situés sur des emprises ferroviaires abandonnées. Notons que 63 771 000 $ du montant global investi en 2019-2021 dans la Montérégie proviennent des partenaires.

Dans la MRC et aux alentours

Parmi les projets dévoilés à cette occasion, on remarque tout particulièrement l’asphaltage de la chaussée de la rue Labonté à Calixa-Lavallée. Ces travaux seront préparés en 2019-2020 et se dérouleront en 2020-2021.

À Sainte-Julie, on préparera en 2019-2020 l’asphaltage de l’autoroute 20 en direction ouest, entre la route 229 et l’autoroute 30, un chantier estimé à plus de 5 millions de dollars qui se mettra en branle en 2020-2021.

À Varennes, le MTQ procèdera au remplacement d’un ponceau sous l’autoroute 30 et sous le chemin Jean-Paul-Choquet, au-dessus d’une branche de la rivière au Trésor. Le chantier de plus de 5 millions de dollars devrait être en activité en 2020-2021.

Parmi les autres travaux, on note aussi l’asphaltage de l’autoroute 30, en direction est, entre la route 116 et l’autoroute 20, à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville.

Et finalement, le ministère a prévu de faire l’asphaltage de l’autoroute 25 entre l’île Charron et la rue Sherbrooke, excluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dès l’an prochain.

« En investissant massivement comme nous le faisons dans le réseau routier, notre gouvernement contribue à améliorer et à maintenir nos infrastructures. Contrairement à la pratique des anciens gouvernements, nous misons désormais sur la transparence dans les investissements routiers. Cela permettra aux citoyens d’avoir un regard complet sur la totalité des projets pour lesquels des travaux sont prévus au cours des deux prochaines années et d’obtenir une reddition de comptes du ministère », a mentionné à ce sujet François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.