Acquisition du complexe des glaces : la Ville de Boucherville obtient le feu vert du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec

La Ville de Boucherville a obtenu le 26 février dernier l’autorisation définitive du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) afin de procéder à un règlement d’emprunt d’une somme maximale de 8,5 M$ permettant le rachat de la créance hypothécaire de la Société d’exploitation des glaces de Boucherville (SEGB), et ce, conformément à la Loi. Ce règlement a déjà reçu l’approbation des personnes habiles à voter en janvier dernier.

Ainsi, la municipalité entreprend dès maintenant et dans l’ordre suivant les étapes de transition afin de prendre possession du complexe des glaces :

1. La gestion opérationnelle par intérim sera assumée par la Ville de Boucherville;

2. L’acquisition de la créance de la SEGB sera effectuée auprès du créancier hypothécaire, la Banque Laurentienne, au plus tard le 30 avril prochain;

3. La SEGB cédera ses actifs à la Ville de Boucherville;

4. La Ville de Boucherville devient propriétaire officiellement et assume alors, l’entière responsabilité de la gestion du complexe des glaces;

5. La structure organisationnelle du complexe des glaces sera revue et adoptée;

6. La convention collective en place et en vigueur au complexe des glaces demeurera effective après l’acquisition des actifs de la SEGB. La Ville est soucieuse d’assurer une transition harmonieuse;

7. L’ensemble des relations contractuelles établi par la SEGB, autant celles avec les organismes que celles avec les partenaires commerciaux, sera analysé afin d’en assurer le suivi ultérieur.

Par souci environnemental, la Ville de Boucherville procédera aussi à un transfert de l’aide financière accordée à la SEGB dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération pour son projet de mise à niveau des systèmes de réfrigération du bâtiment.

Durant cette transition, les opérations se poursuivront sans interruption. L’objectif de la Ville de Boucherville est d’assurer une gestion financière rigoureuse et responsable, en plus d’offrir des services de qualité afin de répondre aux besoins de la population, et ce, à moindres coûts.

Rappelons que l’acquisition de la créance était l’option la moins coûteuse et la plus avantageuse pour les citoyens, les organismes utilisateurs et la Ville. La bonne santé financière de la Ville de Boucherville permet également de procéder au paiement comptant de 9 M$ du rachat alors qu’un règlement d’emprunt d’un montant maximal de 8,5 M$ sera effectué.