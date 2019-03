Félix Bouchard de l’école De Mortagne se démarque parmi les meilleurs golfeurs

Félix Bouchard, élève de troisième secondaire de l’école De Mortagne, a récemment reçu la bourse « Soutien à la réussite académique et sportive » de 2000 $ remise par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et Golf Québec lors d’une cérémonie organisée au Club de golf La Vallée du Richelieu visant à souligner la réussite académique et sportive parmi les meilleurs jeunes golfeurs et golfeuses du Québec âgés de 13 à 17 ans.

Ce Programme de bourses Golf Québec/FAEQ a été mis sur pied afin d’appuyer financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive, a affirmé Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec. « Ce sont l’espoir et les encouragements transmis aux athlètes par le programme qui constituent le moteur de leur développement. »

Membre du club de la Vallée du Richelieu, Félix s’est classé septième à égalité au Championnat provincial junior et sixième à l’Invitation junior Graham Cooke. Il a également terminé quatrième à égalité à la Classique Pee-Wee et Bantam dans la catégorie Bantam, et cinquième au Championnat provincial Bantam, Pee-Wee et Moustique dans la catégorie Bantam.

Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée!