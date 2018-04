Un tournoi de hockey des sociétés de transport pour une bonne cause

Les employés des réseaux de transport en commun ont marqué des buts les 13, 14 et 15 avril derniers alors que se tenait leur tournoi de hockey annuel, au profit d’Opération Enfant Soleil.

L’événement organisé par la Société de transport de Longueuil (RTL) avait lieu au Complexe sportif Duval Auto.

Trente équipes provenant de neuf sociétés de transport (Québec, Lévis, Trois-Rivières, Longueuil, Sherbrooke, Laval, Montréal, Outaouais et Ottawa) ont disputé près de 60 parties.

Les équipes regroupaient quelque 435 joueurs : des chauffeurs, des employés de bureaux et d’entretien.

Au moment d’écrire ces lignes, les organisateurs n’étaient pas en mesure d’indiquer les profits réalisés qui seront remis à Opération Enfant Soleil.