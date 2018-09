Travaux et entrave à la circulation sur la rue Jules-Phaneuf dès le 18 septembre à Varennes

Crédit photo : iStock

Des travaux de raccordement du réseau sanitaire seront entrepris sur la rue Jules-Phaneuf à l’intersection du boulevard René-Gaultier, du 18 septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018. Il s’agit d’une infrastructure souterraine qui desservira la future Maison Véro & Louis.

Ces travaux engendreront des fermetures périodiques de la rue Jules-Phaneuf. Seuls les véhicules d’urgence et les autobus seront autorisés à y circuler. Les automobilistes devront prévoir des détours via les rues de l’Aqueduc et le chemin du Petit-Bois.

Le stationnement incitatif demeurera ouvert et accessible uniquement par le chemin du Petit-Bois. Les usagers du transport en commun pourront y prendre leur autobus selon l’horaire habituel.