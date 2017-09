Un retour aux sources aux fêtes agricoles de Boucherville

Installation d’un village agricole avec la présence d’artisans dans le Vieux-Boucherville, démonstrations de métiers anciens, conférences, foire alimentaire, musique, animation de rue, la Corporation des fêtes de Boucherville avec la collaboration de la Ville a fait un clin d’oeil au passé de la municipalité les 8, 9 et 10 septembre, en organisant une série d’activités colorées à l’occasion des fêtes agricoles. Un programme soutenu, diversifié et riche en référence au terroir local.

Plusieurs milliers de personnes se sont trempées dans cette ambiance d’autrefois durant cette fin de semaine ensoleillée, propice à ce type d’événement de fin d’été. Les promeneurs prenaient tout leur temps pour découvrir les nombreux attraits qui leur étaient offerts. À la Place de l’église, les gens pouvaient s’installer à des tables et casser la croûte pendant que des musiciens les divertissaient au son du violon et de l’accordéon.

L’un des temps forts ayant marqué les festivités de ce week-end aura été le défilé des militaires qui a rassemblé les joueurs de cornemuse du régiment écossais Black Watch, les membres du régiment Lacorne, quelques personnalités publiques et les représentants de la Confrérie des chevaliers du Goûte-boudin de Mortagne-au-Perche.

Au terme de cette marche, les participants se sont installés sur le parvis de l’église Sainte-Famille où s’est tenue une cérémonie protocolaire d’intronisation des chevaliers du Goûte-boudin. Quatre Bouchervillois se sont ainsi engagés à consommer du boudin au moins trois fois par semaine (sic)! La mise en scène amusante de cette présentation à saveur humoristique se voulait un prétexte à mieux faire connaître l’une des facettes de la culture culinaire des Mortagnais.

En soirée le samedi, un discjockey a fait danser le public rassemblé sur le site.

Les activités se sont poursuivies le dimanche avec quelques variantes. Le public a assisté à un concert à l’heure du midi : Les Fusiliers Mont-Royal, installés sur le parvis de l’église Sainte-Famille, ont offert une prestation de musique militaire et de chansons populaires de différentes époques. L’ensemble regroupait une vingtaine de musiciens. Les spectateurs étaient très attentifs à cette performance musicale de qualité.

Au terme de cette fin de semaine, les fêtes agricoles ont connu un véritable succès.

Musiciens originaux Les Fusiliers Mont-Royal Fabrication de chandelles artisanales. Intronisation des chevaliers du Goûte-boudin.