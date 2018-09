Rentrée parlementaire : le Bloc Québécois réunifié

Crédit photo : Courtoisie

Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, se réjouit du retour de ses collègues. Il est fier de pouvoir dire que le caucus du Bloc Québécois est réunifié et qu’il compte désor-mais dix élus.

« C’est avec enthousiasme que j’accueille mes collègues qui ont tenu à faire en sorte que tous les députés indépendantistes à Ottawa siègent sous une seule bannière. Ce retour s’est opéré dans le respect de chacun et dans la plus grande collégialité. Ensemble, nous serons plus forts pour défendre les intérêts des Québécois, » a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Le député entame avec enthousiasme une année charnière pour sa formation politique. « On se retrousse les manches. Vous verrez un Bloc Québécois debout pour le Québec qui n’en laissera pas passer une. Nous allons offrir une option politique crédible et à la hau-teur des aspirations nationales du Québec. Nous allons surprendre dès cette session, » a t-il fait valoir.

Rappelons qu’à la suggestion du Forum jeunesse lors du dernier Conseil général en août, il a été décidé qu’un processus de refondation du parti serait lancé cet automne. Tout en conservant l’indépendance comme assise principale, il consistera en une remise en ques-tion totale du programme, des statuts et même du nom de la formation politique. Le tout culminera avec un Congrès spécial de refondation en janvier 2019, suivi de la course à la chefferie qui s’étalera jusqu’en mars 2019.

« Ce n’est qu’en cherchant activement les consensus que nous avançons ensemble. Et lorsque nous faisons un pas ensemble, nous sommes capables de créer un véritable mou-vement dans la société québécoise. Avec ces objectifs fondamentaux en tête, défendre les intérêts du Québec et promouvoir l’indépendance sur toutes les tribunes, c’est avec confiance que nous entamons ensemble un processus de refondation de notre parti et que nous nous mettons en marche vers l’élection de 2019, » a conclu le député.