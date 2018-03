Des projets de rénovation totalisant 2,5 M $ prévus dans huit écoles de Boucherville

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport vient de réserver une somme de 93 M $ pour la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires de la Montérégie. Cette aide financière servira à la réalisation de 345 projets d’infrastructures au cours de la saison des travaux de l’été 2018. La Commission scolaire des Patriotes a pour sa part obtenu un peu plus de 14 M $ qui serviront à effectuer 96 réparations ou remplacements devenus nécessaires.

Huit écoles de Boucherville sont concernés par ces travaux pour lesquels l’organisation prévoit une enveloppe globale de 2,5 M $. L’école secondaire De Mortagne a cinq projets dans ses cartons : la réfection partielle de la toiture et celle des trottoirs (phase 2), le remplacement des unités de ventilation et du panneau principal d’alarme incendie de même que l’ajout de pompe à suppression pour l’eau domestique.

Du côté des écoles primaires, à l’école Paul VI, il est question de remplacer les partitions de toilette au rez-de-chaussée, changer la fontaine réservée aux élèves du préscolaire et procéder à la modernisation des contrôles. À l’école Louis-Hippolyte-LaFontaine, le revêtement de plancher des corridors au rez-de-chaussée sera remplacé tout comme les systèmes d’interphone.

À l’école Antoine-Girouard, le système d’alarme incendie sera renouvelé. Par ailleurs, d’autres travaux concerneront la réhabilitation du vide sanitaire et l’ajout de dalle de béton. À l’école De La Broquerie, il faudra procéder au remplacement des revêtements de plancher de quatre classes et à celui des fontaines. En ce qui a trait à l’école Les Jeunes Découvreurs, des plinthes chauffantes électriques, le système d’alarme incendie et celui des interphones seront renouvelés.

Ailleurs, à l’école Pierre-Boucher, plusieurs revêtements de plancher de même que le système d’alarme incendie seront changés pour des nouveaux. Finalement, le toiture de l’école Père-Marquette sera refaite. Voilà qui fait le tour de cette série de travaux prévus durant les vacances estivales pendant que les élèves profiteront des beaux jours pour s’évader et s’amuser.