La Paroisse Sainte-Julie inaugure le nouveau jardin du colombarium au cimetière paroissial

Crédit photo : Courtoisie

C’est le dimanche 3 juin dernier, en présence de Suzanne Roy mairesse de Sainte-Julie, de André Lemay conseiller municipal, et de Stéphane Bergeron député de Verchères, que la paroisse Sainte-Julie a procédé à l’inauguration et la bénédiction du jardin du nouveau colombarium.

Le soleil était au rendez-vous et le président de la Fabrique de la paroisse, Daniel Richard, a souhaité la bienvenue aux 50 personnes venues assister à cette cérémonie. Le prêtre modérateur, Jean-Robert Michel, a procédé à la bénédiction de ce nouvel aménagement dans le cimetière paroissial.

Depuis près de 3 ans, une équipe de travail s’est formée pour en arriver à la réalisation d’un jardin de colombarium dans le cimetière paroissial. Nous avons constaté que depuis 5 a 7 ans plus de 90 % des personnes décédées sont incinérées et les cendres sont placées dans une urne. Jusqu’à présent, la paroisse ne pouvait offrir que l’inhumation au cimetière, soit l’acquisition d’un terrain pour enterrer l’urne. Il y a maintenant la possibilité d’installer l’urne dans une niche du colombarium du cimetière paroissial.

M. Richard a présenté les personnes qui ont œuvrées dans le comité de travail de cette réalisation, soit Paulette Gagné, Claude Archambault, Martin Thériault, Jacques Brunet ainsi que Michel Martel qui, par son expertise, ses judicieux conseils et son talent, a accompagné le comité. De plus, monsieur Martel a offert gracieusement le plan d’aménagement du jardin du colombarium qui a été par la suite réalisé par la firme Pépinière Jardin 2000.

Après plusieurs rencontres et analyses des différentes offres, le comité de travail a choisi la firme Rock Of Ages de la ville de Standstead, en Estrie, pour les unités du colombarium. Cette firme bien connue au Québec offre un produit de haute qualité ainsi qu’un produit d’une belle présentation. Le colombarium central intitulé les quatre saisons en est un bel exemple.

Un merci spécial a été exprimé au diocèse St-Jean Longueuil pour leur confiance dans ce projet. Le projet a été présenté à monseigneur Gendron qui, après analyse, a donné son autorisation.

La phase 1 du projet du jardin du colombarium, 132 niches, est maintenant disponible. Dans chacune des niches, il peut y avoir 2 urnes. Plus de 15 contrats sont déjà signés.

La phase 2 pourra être mise en place lorsque plus de 60 % de la phase 1 sera vendue. Il s’agira alors d’installer 2 nouvelles unités de 104 niches chacune. Puis la phase 3 sera également de 2 autres unités de 104 niches. L’ensemble du projet est d’une capacité de 548 niches.

L’assemblée de Fabrique est heureuse aujourd’hui d’inaugurer cette réalisation. Les citoyens de Sainte-Julie pourront maintenant avoir un nouveau choix pour la façon qu’ils souhaitent que leurs cendres soient placées dans le cimetière paroissial.

Toutes les informations au sujet des procédures pour l’acquisition d’un espace au colombarium sont disponibles au presbytère de la paroisse auprès de monsieur Julien Murray au 450-649-1277