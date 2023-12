Rassemblement familial à l’église de Sainte-Julie

Dans le souci de faire de la place aux jeunes et aux familles dans l’Église, des rassemblements familiaux seront organisés dans notre unité pastorale à une fréquence de deux mois et en alternance dans nos trois paroisses.



La première édition aura lieu :

Dimanche 10 décembre

À l’église Sainte-Julie à 14 h

Thème : Dire oui à Noël



Toi jeune, toi parent, toi grand-parent, viens avec toute ta famille pour partager un temps spécial avec d’autres familles.



Au programme :

1. Moment de louange avec des chants bien rythmés qui invitent à la danse.

2. Moment de prise de parole en Atelier selon les groupes d’âge

Marie a dit OUI… et aujourd’hui on fête encore Noël. Et toi, à quoi t’engage ton oui aujourd’hui?

3. Moment de fraternité en partageant une collation. (on pourrait échanger d’idées de recettes pour un souper de Noël.)

Vous êtes tous les bienvenus en famille et avec des amis.