Ouverture du local électoral du Parti Québécois de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 27 août dernier, en présence de M. Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères et d’une cinquantaine de militantes et militants, que le député sortant et candidat du Parti Québécois dans Verchères, M. Stéphane Bergeron, a inauguré officiellement son local électoral, sis au 1700 chemin du Fer-à-Cheval, local 106, à Sainte-Julie. « Ce local électoral n’est certainement pas que le mien; c’est celui de toutes les personnes de la circonscription qui seraient en quête d’informations sur la campagne électorale, le programme du Parti Québécois ou ce que nous comptons réaliser pour la population de la circonscription de Verchères. J’invite aussi celles et ceux qui voudraient s’impliquer et donner un coup de main pendant la campagne à s’y présenter. Car, faut-il le rappeler, je serais bien peu de choses sans la contribution et le soutien indéfectible d’une nombreuse équipe de personnes dévouées grâce auxquelles je peux m’employer à représenter dignement les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Verchères, et ce, d’une façon qui soit à la hauteur de leurs valeurs et de leurs attentes », a déclaré Stéphane Bergeron. Réduire l’empreinte écologique M. Bergeron a invité ses concitoyennes et concitoyens à exprimer massivement, le jour du scrutin, leur satisfaction à son endroit et leurs espoirs pour la suite des choses. Il a ensuite dévoilé les mesures qu’il entend mettre en oeuvre, cette fois encore, pour réduire l’empreinte écologique de sa campagne. « Depuis quelques élections, nous avons pris l’habitude de déployer des mesures plus respectueuses de l’environnement dans tous les gestes que nous posons au cours d’une campagne électorale. Ces mesures nous apparaissent maintenant aller de soi, au point que nous n’envisagerions plus, désormais, de faire campagne autrement », a lancé le député sortant de Verchères. C’est ainsi que son équipe de campagne et lui garderont en permanence à l’esprit les mots réduction, recyclage et revalorisation. …

Ce souci environnemental se traduira notamment par la compensation ultérieure des émissions de gaz à effet de serre du véhicule dans lequel se déplacera Stéphane Bergeron, qui a été dévoilé par la même occasion, et du papier utilisé pendant la campagne, de même que par une stratégie publicitaire mettant davantage à profit les réseaux sociaux. Une solide équipe de bénévoles Finalement, M. Bergeron a profité de l’ouverture du local électoral pour présenter la solide équipe de bénévoles qui composent son comité électoral. Se disant extrêmement bien entouré, il s’est montré confiant de pouvoir remporter une nouvelle victoire dans Verchères, le 1er octobre prochain, tout en ne tenant rien pour acquis. « Comme à notre habitude, nous ne ménagerons aucun effort et travaillerons d’arrache-pied, sérieusement, jusqu’à la toute dernière minute, jusqu’à la fermeture du dernier bureau de scrutin de la circonscription, pour rejoindre nos concitoyennes et concitoyens dans leurs lieux de travail, à leur domicile ou à travers les différentes activités socio-communautaires auxquelles ils prendront part, non seulement pour mériter à nouveau leur confiance, mais aussi pour contribuer à l’élection d’un gouvernement du Parti Québécois qui donnera à la population un État fort au service des gens. La population peut légitimement s’attendre à ce que nous nous donnions la peine de lui présenter le bilan de tout ce que nous avons réalisé au cours des dernières années et ce que nous comptons accomplir au cours du prochain mandat. C’est dans cet esprit que nous arpenterons la circonscription au cours des prochaines semaines », de conclure Stéphane Bergeron. Il a profité de l’occasion pour réitérer son invitation à toutes les personnes qui voudraient se joindre à son équipe de bénévoles de se rendre au local électoral sis au 1700 chemin du Fer-à-Cheval, local 106, à Sainte-Julie, en téléphonant au 450 986-9986 ou encore en écrivant à comm@stephanebergeron.org.