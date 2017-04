Nouvelle montre technologique permettant de recharger un cellulaire

Une jeune entreprise, Uvolt, vient tout juste de concevoir une nouvelle montre révolutionnaire qui risque d’intéresser de nombreux utilisateurs de téléphone cellulaire. Appelée «Uvolt Watch», cette montre a comme particularité la capacité de recharger n’importe quel téléphone intelligent grâce à l’énergie solaire et à la technologie de chargement sans-fil. Il a fallu deux ans de recherche avant de mettre le premier prototype au point. Il s’agit du premier appareil du genre sur le marché à offrir ce type de technologie. Une invention «made in Québec».

La compagnie à la base de cette innovation regroupe deux associés dans la jeune vingtaine. Le Bouchervillois Marc-Antoine Bonin, 21 ans, a rencontré son partenaire en affaires, Antony Diaz, lors des finales d’une compétition en entrepreneuriat en 2015. En juin de cette même année, ils ont mis sur pied leur entreprise. «Nous cherchions comment rendre l’énergie propre accessible avec des technologies portables. Nous voulions créer un produit utilisable au quotidien, abordable et pratique. Nous voyons un avenir où tout le monde pourra avoir accès à de l’énergie renouvelable», explique Marc-Antoine Bonin.

La montre Uvolt récolte l’énergie solaire pendant le jour. Cette énergie se transfère dans un téléphone cellulaire à l’aide d’une borne de recharge sans fil.

Uvolt compte maintenant huit personnes à son emploi dont trois ingénieurs. Ses dirigeants ont entrepris une série de démarches pour se faire connaître. Ils ont présenté leur produit novateur à différents endroits et se sont notamment illustrés au concours Hello Tomorrow à Paris. Dans la capitale française, ils ont été sélectionnés parmi les 500 entreprises en démarrage les plus innovantes au monde. Ils ont aussi remporté la bourse Pierre-Péladeau 2016 de même que le Prix Énergie Hydro-Québec avec leur produit. L’avenir leur sourit.

La montre Uvolt, disponible en quatre couleurs, est actuellement offerte en pré-vente sur la plate-forme Kickstarter. La livraison du produit est prévue en décembre prochain.