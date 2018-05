Le soccer a de l’impact à Boucherville

Crédit photo : Gaétan Brunelle

C’est le 21 mai que se mettra en branle la saison de soccer à Boucherville. Mais déjà, les jeunes âgés de 7 à 15 ans ont eu la chance de toucher au ballon rond puisque la fin de semaine dernière se tenait, sur les terrains Elie-Saab 1 et 2, le festival présaison ayant pour but de former des équipes équilibrées.

Cette année, le club compte plus de 2 300 joueurs, soit quelque 1700 joueurs répartis dans les 124 équipes de niveau récréatif et 630 athlètes inscrits dans les 35 équipes du volet compétitif. Ils sont âgés de 7 à 71 ans.

Pour assurer sa bonne marche, le Club de soccer de Boucherville compte sur 340 bénévoles et plus de 80 arbitres.