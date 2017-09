Lancement de la campagne électorale de Vision Équipe Stéphane Williams à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec grande fierté que Vision Équipe Stéphane Williams a lancé officiellement son programme électoral le 7 septembre dernier en vue des prochaines élections municipales de Saint-Amable. Entouré de son équipe de conseillers et de conseillères, il a présenté les sept ambitions principales de son programme et les objectifs économiques découlant de sa vision, qui se veut inclusive et porteuse d’avenir pour la municipalité.

« Le programme présenté ce soir vise à donner à Saint-Amable les moyens économiques de se développer efficacement, à mobiliser et augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens par des projets rassembleurs et finalement développer les infrastructures existantes pour les gens d’ici. Notre promesse est de créer une nouvelle richesse pour la municipalité et surtout d’être à l’écoute des préoccupations des Amabliens », a mentionné M. Stéphane Williams, candidat à la mairie.

Une ambition de longue date

« Depuis que je suis jeune, mon sentiment d’appartenance à la municipalité est très fort. Je suis au fait de ce que veulent vraiment les citoyens et nos idées innovantes et ambitieuses ouvriront de grandes portes au développement économique et social de la ville », stipule, M. Williams.

Composition de Vision Équipe Stéphane Williams

Mme Marie-Ève Tanguay, M. Mathieu Daviault, Mme Vicky Langevin, Mme France Gosselin, M. Robert Gagnon et M. Michel Martel forment cette équipe chevronnée qui représente la jeunesse autant que la sagesse.

C’est lors de la journée du scrutin du 5 novembre prochain qu’auront lieu les élections municipales de Saint-Amable.

À propos de M. Stéphane Williams

Homme d’affaires qui veille au développement économique de sa région depuis maintenant 33 ans, il a été président du centre de Rénovation BMR pendant 24 ans et président du groupe CISA inc., Gestion GSW inc. et Gestion Stéphane Williams inc. pendant 9 ans. Dans ses implications bénévoles, il a été président de l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable de 2011 à 2015, instigateur du gym à l’école secondaire François-Williams il y a quelques années et aussi fondateur du comité des Fêtes de Saint-Amable.