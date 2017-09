Jeunes sportifs varennois encouragés par le conseil municipal de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la séance publique du conseil municipal qui se tenait le lundi 11 septembre dernier, les élus ont rendu hommage à de jeunes citoyens qui se sont démarqués dans leur discipline sportive. Ceux-ci se sont vu remettre une bourse de Soutien à l’excellence de la Ville.

Cette contribution financière a pour but de venir en aide aux organismes et aux jeunes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats sportifs ou toutes autres activités qui contribuent à leur développement.

« Ce soutien à l’excellence constitue une action concrète pour favoriser les modes de vie actifs et pour encourager la jeunesse varennoise à rayonner à l’extérieur des frontières », a déclaré le maire Martin Damphousse en félicitant chaleureusement les lauréats.

Les lauréats sont :

Florence Salvas, qui a participé au Championnat canadien de judo à Calgary en mai dernier, classée dans le top 5 de la catégorie U16F;

Laurence Biron qui a aussi participé au Championnat canadien de judo à Calgary, médaillée d’or dans la catégorie U16 féminin dans les moins de 57 kg;

Béatrice Turcotte, qui a également participé au Championnat canadien de judo à Calgary, médaillée de bronze dans les moins de 44 kg féminin;

Ces trois jeunes s’entrainent au Club de judo de Varennes.

Thomas Forcier, classé vingtième en patinage de vitesse courte piste dans les Sélections canadiennes juniors numéro 2;

Albert Chagnon, qui a reçu quatre médailles au Championnat Québécois de gymnastique à Victoriaville en Gymnastique Artistique Masculine, catégorie 2B. Le seul ayant reçu des médailles à tous les appareils dont la première position aux anneaux;

Marguerite Chagnon, pour sa 7e position au Québec en tumbling lors du Championnat Québécois de gymnastique de Victoriaville dans la catégorie P1-12. Et aussi pour sa première année sur le circuit provincial.