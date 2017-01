Investissement de 125 000 $ à Sainte-Julie pour l’aménagement et la mise aux normes d’un sentier pédestre

Crédit photo : Courtoisie

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de Montréal, M. Denis Coderre, et la mairesse de la Ville de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, sont heureux d’annoncer l’ouverture du sentier pédestre reliant le parc Edmour-J.-Harvey au parc national du Mont-Saint-Bruno. Mme Suzanne Roy a souligné cette inauguration officielle en dévoilant une plaque portant la signature des différents partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet.

Ce sentier, qui s’inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, a été réalisé grâce à une contribution financière de 120 000 $ répartie entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Sainte-Julie. Cette annonce fait suite aux ententes conclues entre le gouvernement du Québec et la CMM afin d’appuyer la mise en oeuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui prévoit le déploiement de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les travaux de mise aux normes du sentier à Sainte-Julie. Ce projet, qui offrira un meilleur accès au parc national du Mont-Saint-Bruno et favorisera le récréotourisme, profitera aux citoyens de Sainte-Julie et aux nombreux touristes. La Trame verte et bleue déployée sur l’ensemble du territoire métropolitain constitue un important legs du gouvernement du Québec à l’occasion du 375e anniversaire de la métropole », a fait savoir le ministre Martin Coiteux.

« La ville de Sainte-Julie et la région de la Montérégie détiennent un fort potentiel récréotouristique. Le sentier pédestre permet ainsi de mettre en valeur et d’exploiter ce potentiel, tout en favorisant le développement de la région », a affirmé la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois.

Pour M. Denis Coderre, président de la CMM et maire de Montréal, « ces aménagements réalisés par la Ville de Sainte-Julie répondent aux objectifs du PMAD dont celui de mettre en valeur le milieu naturel et les paysages à des fins récréotouristiques. La CMM est heureuse de contribuer à l’enrichissement du Corridor forestier du mont Saint-Bruno dont pourra bénéficier l’ensemble des résidents du Grand Montréal ».

« Ce sentier permet à la population julievilloise d’accéder directement au parc national du Mont-Saint-Bruno, un milieu exceptionnel très apprécié des citoyens. Le développement des corridors forestiers et l’aménagement d’un accès adéquat au parc national sont d’ailleurs des engagements pris par la Ville

de Sainte-Julie lors de sa dernière planification stratégique alors nous sommes heureux aujourd’hui de présenter le résultat de ces travaux », a mentionné la mairesse Suzanne Roy.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre de la création du Corridor forestier du mont Saint-Bruno, un des cinq grands projets métropolitains de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Les autres projets sont : le Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, le Parc de la rivière des Mille-Îles, le Parc-plage du Grand Montréal et le Corridor forestier Châteauguay-Léry.

Axée sur la protection de l’environnement, la mise en place de la Trame permettra aux citoyens et aux visiteurs de profiter pleinement des milieux naturels protégés. Ceux-ci seront accessibles et se multiplieront à l’échelle du Grand Montréal, créant ainsi un vaste réseau d’espaces verts et bleus communiquant entre eux. Favorisant le transport actif, la Trame verte et bleue intégrera les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, contribuant ainsi à l’attractivité du Grand Montréal. Par ailleurs, l’ensemble des projets financés dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal constitue un legs pour le 375e anniversaire de fondation de Montréal.

Pour plus de renseignements, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal : www.cmm.qc.ca.