Le bac brun ne «digère» plus le gazon

La MRC de Marguerite-D’Youville a fait savoir que le gazon ne peut plus être déposé dans l’Organibac parce que le bac brun en fait une «indigestion» et que ce n’est pas une bonne matière à traiter par biométhanisation.



La MRC a rappelé toutefois qu’il existe deux options simples pour s’en départir, soit l’herbicyclage, c’est-à-dire de laisser les rognures de gazon au sol, et d’utiliser la collecte de chaume, feuilles et brindilles.



De cette manière, les citoyens contribuent au bon maintien des opérations au centre de traitement par biométhanisation.