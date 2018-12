Gel des taxes résidentielles maintenu en 2019 à Boucherville

Adoption d’un budget de 115 M $

Pour la sixième fois en sept ans, le conseil municipal de Boucherville a décrété un gel de la taxation résidentielle, lors du dépôt du budget 2019 de la Ville lundi dernier. Ce budget équilibré s’élève à 115 M $, en hausse de 695 000 $, soit 0,6%. Quant aux propriétés des secteurs commercial et industriel, elles sont soumises à une augmentation de 1,7%.

Le nouveau rôle d’évaluation foncière effectif pour les trois prochaines années aura des répercussions chez une partie des contribuables. Bien que la Ville de Boucherville a ajusté son taux de base de la taxation résidentielle à la baisse, passant de 0,6241 $ par tranche de 100 $ à 0,5911 $, l’incidence du rôle d’évaluation sur le compte de taxes se répercute en fonction de l’augmentation de la valeur d’une propriété par rapport à la maison unifamiliale résidentielle moyenne estimée à 427 000 $; celle-ci a connu un bond de 5,6%.

En clair, pour ce qui est de la maison unifamiliale, 52% des propriétaires verront leur compte de taxes identique à celui de 2018 ou plus bas. Les autres auront un ajustement à la hausse. Quant aux 3400 unités d’habitation en condominium, leur valeur au rôle d’évaluation n’a augmenté en moyenne que de 3,6%, ce qui signifie que 70% des propriétés de ce type connaissent une baisse de leur compte de taxes foncières.

Autre complément d’information, la tarification pour l’eau et l’enlèvement des ordures, y compris le recyclage, demeure identique à celle de 2018 : 215 $ pour la première et 241 $ pour la seconde.

Le conseil municipal estime que la réduction de la dette des dernières années, le maintien du pacte fiscal et du Règlement sur le partage des dépenses mixtes de l’agglomération de Longueuil, des ajouts importants au rôle d’évaluation foncière et une gestion rigoureuse des deniers publics ont contribué au maintien du gel de la taxe résidentielle en 2019.

Dépenses

Au chapitre des dépenses, la Ville prévoit verser l’an prochain près de 64 M $ en responsabilités locales en plus de 51 M $ en quote-parts à la CMM et à l’agglomération de Longueuil. Parmi les projets inscrits au programme triennal d’immobilisations pour l’année à venir figure une somme de 6,1 M $. Ce montant s’appliquera à la réfection de rues, au resurfaçage et à l’entretien. La rue Auguste-Lacaille sera refaite, ce qui inclut la réfection des conduites d’eau potable, des égouts sanitaire et pluvial de même que la structure de la chaussée, l’asphalte et l’éclairage pour un total de 1,5 M $. La Ville injecte également 4,5 M $ dans le resurfaçage de rues et 100 000 $ dans la réparation de fissures de trottoirs.

La municipalité compte aussi acquérir un terrain dans la zone industrielle qu’elle entend transformer en site de dépôt pour les neiges usées. Cette acquisition s’élève à 3,8 M $. La préparation des plans et devis en vue de la construction du futur centre multisports requiert un investissement de 1,2 M $. D’autres sommes serviront à améliorer le réseau de transport en commun, à continuer l’installation d’un écran antibruit sur la route 132, à acheter des bacs pour l’implantation de la collecte des matières organiques, à la réfection du viaduc de Montarville et à l’acquisition de milieux naturels.

Dette

La dette à long terme non subventionnée de la Ville se chiffrera à 88 M $ au 31 décembre prochain. Elle connaîtra une diminution de 500 000 $ par rapport à la même date l’année dernière.