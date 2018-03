Le dynamisme des femmes de la région a été souligné par le journal La Relève

Le journal La Relève a tenu à mettre en évidence une fois de plus l’apport des femmes au dynamisme de la région lors d’un cocktail en leur honneur tenu le lundi 12 mars dernier au Resto-bar St-Hub, soit peu après la Journée internationale des femmes, qui est soulignée de cette façon bien spéciale depuis des dizaines d’années à Sainte-Julie.

Dans son édition du mardi 6 mars, La Relève a rappelé leur contribution inestimable dans nos vies de tous les jours comme dans l’ensemble de notre société. Ces portraits de femmes d’action, de passion et d’engagement provenant de divers milieux, que ce soit femmes d’affaires, élues, professionnelles, artistes, etc., ont été publiés dans un cahier spécial distribué à travers la MRC de Marguerite-D’Youville.

Il est d’ailleurs significatif de souligner à ce sujet qu’à l’échelle du Québec, plus du tiers des entrepreneurs sont des femmes et l’on constate au fil du temps que cette proportion va en grandissant.

Les échanges ont été nombreux lors de ce cocktail spécial et c’est ce qui explique pourquoi l’activité s’est poursuivie au-delà de ce qui avait été prévu par les organisatrices.

Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail

Au Québec, en 2008, le taux d’activité des femmes de 15 ans et plus était inférieur à celui des hommes (61,1 % comparativement à 70,4 %), une proportion moindre des femmes avait un emploi (57,3 % en comparaison de 64,6 %), mais le taux de chômage des femmes était inférieur à celui des hommes (6,2 % par rapport à 8,2 %). Le taux d’activité des femmes, en augmentation depuis plusieurs décennies, a progressé fortement entre 1996 et 2008, alors que celui des hommes est resté stable. (Mention de source : Secrétariat à la condition féminine)