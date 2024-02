Aider à briser le cycle de l’anxiété: la mission plus que nécessaire de Phobies-Zéro

Phobies-Zéro vient en aide aux gens qui souffrent de troubles anxieux et de troubles obsessionnels-compulsifs (TOC). L’organisme existe depuis plus de 30 ans et le 1er janvier, c’est avec grand bonheur que ses responsables et son équipe de plus de 100 bénévoles ont accueilli leur 20 000e membre, signe que sa mission est plus que jamais pertinente estiment-ils.



La fondatrice, Marie-Andrée Laplante, était aux prises pendant des années avec des problèmes d’anxiété sévères qui l’ont même empêchée de sortir de chez elle. Il a fallu l’aide d’une amie pour trouver le courage d’aller chercher un jour une première victoire : se rendre jusqu’au trottoir en avant de chez elle…



Au fil des petites victoires et des années, elle a voulu aider les gens qui vivent comme elle avec ce problème et, depuis, l’organisme dont le siège social est encore à Sainte-Julie s’est étendu à travers la province avec une douzaine de lieux où se tiennent les rencontres, les conférences et les ateliers, en présentiel ou de façon virtuelle.



Depuis la pandémie, on parle de plus en plus d’anxiété dans la société, car elle semble avoir pris de l’ampleur en quelques années seulement. Il faut dire qu’au Québec, près de 20 % de la population est aux prises avec des troubles d’anxiété modérés à sévères, ainsi que des symptômes de dépression, soit une personne sur cinq.



Mais plus préoccupant encore : une enquête étoffée menée par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke auprès milliers de répondants a permis de constater qu’entre 45 et 50 % des jeunes de 12 à 25 ans souffriraient de tels troubles d’anxiété et de symptômes de dépression.



Briser le cycle



« C’est énorme! », a lancé Daniel Richard, directeur-général de Phobies-Zéro. « L’anxiété est une émotion désagréable, mais elle est normale car elle nous prévient d’un certain danger. Ça en prend donc un peu, mais elle devient pathologique quand la personne en vient à trop souffrir et aussi quand l’anxiété nous empêche de bien fonctionner », a-t-il détaillé.



Devant ce constat chez les jeunes, l’organisme a mis en place des groupes d’entraide spécifiquement à leur intention afin qu’ils se sentent plus à l’aise de parler de leurs problèmes. Aussi, Phobies-Zéro est en train de mettre en place des ateliers d’auto-gestion pour les jeunes afin qu’ils soient en mesure d’atténuer ces crises par eux-mêmes.



« Le cycle anxieux n’est pas facile à briser », a précisé M. Richard. « Notre cerveau décode qu’il y a un danger alors qu’il n’est pas vraiment réel, mais on le ressent comme s’il était bien réel. Et c’est souvent dans ce temps-là qu’il faut aller de l’avant! »



C’est pour ces raisons que Phobies-Zéro a toute son importance, a-t-il ajouté : pour doter les gens d’outils, pour partager et pour apprendre. « Nous avons reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont dit que ç’a changé leur vie et même, parfois, que ç’a sauvé leur vie. Une étudiante m’avait confié qu’elle voulait en finir… Et aujourd’hui, elle travaille dans ce domaine! »





*****

Ligne d’écoute: 514 276-3105 ou 1-866-922-0002.

Renseignements / bureau: 450 922-5964.

Phobies-Zéro/Facebook.

https://www.phobies-zero.qc.ca/

Ressources complémentaires:

https://www.teljeunes.com/

Tel-Aide Montréal