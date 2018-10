Des sportifs de Sainte-Julie honorés par le conseil municipal

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 27 septembre dernier plusieurs jeunes athlètes s’étant démarqués par leurs performances sportives dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de la famille, coéquipiers et entraîneurs.

« Sainte-Julie compte de nombreux athlètes qui s’illustrent lors de compétitions régionales, provinciales et nationales, contribuant ainsi au rayonnement de notre ville en plus d’être une source d’inspiration pour nos jeunes. Nous tenions à les recevoir pour les féliciter de leurs exploits, mais aussi pour souligner leur courage et leur ténacité » explique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Citoyens honorés :

Allyson Webb-Charland – Elle s’est qualifiée à la sélection canadienne junior #2 avec l’équipe du Québec en patinage de vitesse courte piste à Calgary (28e sur 42), en plus d’être double médaillée de bronze en cyclisme aux Jeux du Québec, championne ayant remporté le maillot jaune de la 41e édition des Mardis cycliste de Lachine coupe de la relève féminine, 5e position au classement général de la coupe Québec, meilleure sprinteuse au classement cumulatif de la coupe du Québec et 3e position au classement général du Challenge SS Lacasse.

Annie-Pierre Bell – En sauvetage sportif, elle s’est illustrée lors de la compétition de Sainte-Julie en octobre 2017, lors de la compétition de Drummondville en décembre 2017 et aux Championnats québécois de sauvetage technique junior en avril 2018 où elle a terminé en 4e position au cumulatif des épreuves.

Ève-Marie Bell – En sauvetage sportif, elle s’est illustrée lors de la compétition de Sainte-Julie en octobre 2017, lors de la compétition de Drummondville en décembre 2017, lors de la compétition de Montréal en décembre 2017, lors de la compétition de Saint-Lambert en janvier 2018, à la compétition de Montréal en février 2018 et aux Championnats québécois de sauvetage technique junior en avril 2018, où elle a remporté la médaille de bronze au total cumulatif.

Maxime Chamberland – En sauvetage sportif, il a obtenu la 1re place au Championnat provincial et la 3e place au cumulatif du Championnat Lifesaving sport Canada, volet technique.

Émilie Tessier – En sauvetage sportif, elle s’est illustrée lors de la compétition de Sainte-

Julie en octobre 2017, de Montréal-Est en décembre 2017, de Saint-Lambert en janvier

2018, de Montréal-Est, de Val-d’Or et d’Alma en février 2018 et à la piscine olympique en

mars 2018, en plus d’obtenir le 3e rang au cumulatif aux Championnats québécois de

Montréal-Nord en avril 2017 et la 1re position au cumulatif aux Championnats québécois à

Gatineau en avril 2018.

Alexis Therriault – À la compétition de gymnastique invitation USA en Pennsylvanie en

janvier 2018, il a remporté l’or au sol, l’or au saut, l’argent aux anneaux, l’argent aux barres

parallèles, le bronze au total des appareils, lors des Championnats québécois, il a remporté

l’or au sol, l’argent au saut, l’argent aux parallèles, les 4e et 5e positions aux anneaux et

barre fixe, il est champion québécois au total des appareils, il a remporté l’argent au sol et

le bronze aux anneaux des Championnats de l’Est du Canada, il est vice-champion total

par équipe. Au cours de sa carrière, il a participé 10 fois aux Championnats québécois et

3 fois aux Championnats de l’Est du Canada où il a remporté plusieurs médailles (2014,

2015 et 2018).

Équipe de hockey – Grizzly Junior “A” de Sainte-Julie : Champions de la saison 2017-

2018, ils ont remporté le tournoi de Sherbrooke, le championnat de la saison régulière de la

ligue de la Vallée-du-Richelieu, les séries éliminatoires de la ligue de la Vallée-du-

Richelieu, les championnats régionaux de hockey Richelieu et les championnats

interrégionaux (provinciaux) de hockey Québec.

William-Élie Boulanger

Vincent De Lafontaine

Benoit Desrosiers

Charles-Étienne Dufour

Louis-Philippe Dufour

Ludovic Dupré

Tommy Dyotte-Delorme

Jérémy Forcier

Marc-André Galipeau

Michaël Gingras

Vincent Jomphe

Frédéric Langlois

Mathieu Legault

David Mercier

Entraineurs :

Sylvain Galipeau

Stéphane Martel

Tous les sportifs ont été invités à signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.