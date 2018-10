Des joueuses de ringuette honorées par le conseil municipal de Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil municipal ont honoré hier soir plusieurs jeunes athlètes s’étant démarquées par leurs performances sportives en ringuette dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de la famille, coéquipières et entraîneurs.

« Nous recevons nos athlètes pour souligner leurs performances sportives, mais aussi pour les féliciter pour tous les efforts qui leur ont permis d’atteindre ce niveau ainsi que pour l’esprit d’équipe qu’elles ont démontré » explique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Toutes les athlètes ont été invitées à signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Citoyennes honorées :

Équipe atome A – Médaille d’or au Championnat provincial A & B 2018 :

Kellyane Beaulieu-Gagnon

Coralie Beauregard

Séléna Benoit

Évie Croteau

Angélie Gilbert

Naomi Girard

Anabelle Lafontaine

Lolyta Péloquin

Maxim Robinson

Maxim Scully

Léa Simard

Maude Viens

Équipe benjamine A – Médaille d’or au Championnat provincial LRQ 2018 et participation aux Championnats canadiens de l’Est :

Emmy Barolet

Laurie Claveau

Ève Côté

Audrey-Maude Cyr

Charlotte Gauthier

Noémy Gosselin

Megan Lacombe

Léa Lambert

Maeva Larocque

Maélie Marquis-Dubé

Jeanne Verret

Équipe cadette A – Médaille d’or au Championnat provincial LRQ 2018 et médaille de bronze aux Championnats canadiens de l’Est :

Mélody Bélanger

Laurie-Anne Boulay

Cindy-Ann Cyr

Évanelle Gauthier

Béatrice Tremblay