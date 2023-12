Rétrospective 2023: Monique Éthier, une vie consacrée aux sports et loisirs en héritage à la communauté julievilloise

Née en France, Monique Éthier est arrivée à Sainte-Julie en 1971 alors que le village d’alors comptait à peine 2 000 âmes. Elle a multiplié les démarches bénévoles pour offrir aux jeunes et moins jeunes de nombreuses activités de loisirs au fil des décennies.

@R: Elle s’est donnée à fond, malgré qu’elle avait quatre enfants, pour développer le soccer, le volleyball, le badminton, la gymnastique, la ringuette et le ballon-balai en créant l’organisme Les Gymnases Sainte-Julie. Énergique, dynamique et rassembleuse, elle a aussi été à la tête du Club de soccer Sainte-Julie pendant plus de 15 ans.

En 2005, un de ses grands rêves s’est réalisé avec la construction du Centre sportif de la Vallée du Richelieu, qui offrait du soccer et autres sports intérieurs. Aujourd’hui le complexe a fait place au centre d’amusement intérieur Zükari, qui poursuit depuis maintenant 10 ans un but similaire: faire bouger les jeunes. Monique Éthier a donc toujours été très active et elle a joué au badminton jusqu’à 87 ans, soit deux ans avant que la maladie ne l’emporte le 30 janvier 2023 à 89 ans.