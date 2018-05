Championnats canadiens de judo: belle récolte pour Boucherville et Varennes

Sept athlètes de Boucherville et deux de Varennes ont brillé aux Championnats canadiens de judo disputés à Calgary, en Alberta, les 19 et 20 mai derniers, en réussissant à monter sur le podium.

En Shiai (combats), Jacob Valois, du Club de judo Boucherville, a décroché la médaille d’or dans la division U21 (catégorie de poids 66 kg), ainsi que la médaille de bronze chez les séniors. Jacob St-Jean a raflé le bronze chez les U18 (73 kg). Gabriel Juteau a mis la main sur le bronze au niveau sénior (66 kg).

Chez les filles du Club de Boucherville, dans la division U18, Amira Bousbiat a remporté l’argent (52 kg) et Samia Boussarhane le bronze (63 kg). Adriana Portuondo-Isasi, l’argent chez les séniors (78 kg).

Du club de judo de Varennes, Laurence Biron, a gagné la médaille d’argent dans la division U16 (57 kg). Hugues Champagne a récolté l’argent chez les vétérans (100 +kg).

En kata, de Boucherville, Jérôme Lajoie et Jacob St-Jean ont remporté deux médailles d’argent en Kata U21, et sénior.

Le Québec a remporté 112 médailles, dont 30 d’or, 31 d’argent et 51 de bronze. Plus de 800 athlètes ont pris part à l’événement.