300 cyclistes à la Coupe du Québec, à Boucherville

Les 300 des meilleurs cyclistes québécois âgés de 7 à 16 ans en provenance de toutes les régions du Québec et de l’est de l’Ontario ont participé à la troisième tranche de la Coupe Québec, la fin de semaine des 16 et 17 juin derniers, à Boucherville.

Organisée par le Club cycliste de Boucherville, cette compétition regroupait des jeunes athlètes qui ont pris part à différentes épreuves comme la course sur route, la course contre-la-montre, des jeux d’adresse et un critérium. Le tout se déroulait dans le stationnement et autour du parc de la Mairie, le samedi, et dans le secteur de la rue Eiffel, le dimanche pour la course sur route.

Les cyclistes de Boucherville qui se sont illustrés durant la fin de semaine sont : Benjamin Brousseau-Noel qui a terminé 5e au cumulatif (catégorie peewee hommes); Agathe Beauséjour, 6e (minime F); Justin Roy, 6e (minime H), Julien Boulé, 8e (minime H); Raphaël Parisella, 5e (cadet H), et Charles Duquette, 9e au cumulatif (cadet H).

À la suite de la 3e tranche de la Coupe-Québec, voici les résultats cumulatifs pour Boucherville. Louis-Charles Brouillard, 5e (atome H); Marine Ruest-Lorquet, 9e (peewee F); Benjamin Brousseau-Noël, 5e (peewee H); Félix Hamel, 4e (minime H); Raphaël Parisella, 4e (cadet H); et Charles Duquette, 8e (cadet H).

Le Club de Boucherville maintient sa troisième position au cumulatif de la série Coupe Québec. Les prochaines étapes seront à Alma les 30 juin et 1er juillet, et à Val-d’Or les 21 et 22 juillet.