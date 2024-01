Hydro-Québec inspecte les lignes de Boucherville par hélicoptère

Un hélicoptère d’Hydro-Québec survolera, à basse altitude, Boucherville au cours des prochains jours afin de procéder à l’inspection par thermographie de ses lignes de transports d’électricité qui traversent le territoire de la ville.

Si vous voyez un hélicoptère à répétition dans le ciel de Boucherville, il ne faut pas s’en inquiéter, assure la Ville. Jusqu’au 21 janvier, l’hélicoptère fera des allers-retours fréquents près des fils et des pylônes.

La thermographie vise à repérer et à remplacer certains composants des lignes de transport qui, avec le temps, sont plus susceptibles de causer des interruptions de service en raison d’une défaillance.