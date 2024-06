Les cas de coqueluche en hausse en Montérégie

La Direction de la santé publique de la Montérégie a envoyé une lettre aux parents d’enfants fréquentant une école primaire ou secondaire en Montérégie les avisant que les cas de coqueluche sont en hausse dans la région, notamment dans plusieurs établissements scolaires de la région.

En date du 30 mai, 73 cas de coqueluche ont été confirmés depuis le début de l’année 2024. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis 2019, dans la région. La Direction de la santé publique de la Montérégie croit que la «transmission de cette maladie contagieuse pourrait se poursuivre encore au cours des prochains mois».

Bactérie contagieuse

La coqueluche est une infection respiratoire causée par une bactérie qui se transmet dans les gouttelettes projetées dans l’air lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, par exemple. «Elle se transmet facilement entre les membres d’une même famille ou entre les enfants qui fréquentent le même service de garde ou la même école», informe la Santé publique.

Les symptômes

Une personne infectée aura d’abord des symptômes qui ressemblent à un rhume tels que le nez qui coule, une faible toux, une fièvre légère et des yeux qui pleurent. La coqueluche se distingue du rhume lorsque les symptômes suivants s’installent :

Des quintes de toux, une toux avec chant du coq ou un sifflement bruyant à la fin d’une quinte de toux, une toux se terminant par des vomissements, des haut-le-cœur ou une difficulté à reprendre son souffle.

La coqueluche peut être traitée avec un antibiotique «qui pourrait réduire la durée de la contagiosité».

Les personnes à risque

Les bébés prématurés, les enfants de moins de 12 ans n’ayant pas reçu les trois premières doses de vaccin et les enfants à naitre des femmes enceintes en fin de grossesse sont les plus à risque de complications graves liées à la coqueluche telles que la pneumonie, les difficultés respiratoires et même la mort.

La Direction de la santé publique de la Montérégie rappelle que le meilleur moyen de se protéger contre cette maladie est la vaccination.

Une personne qui présente des symptômes devrait consulter Info-Santé 811 ou un professionnel de la santé.

Les mesures d’étiquette respiratoire, comme porter un masque en présence de symptômes grippaux, se laver les mains et rester à la maison en cas de fièvre s’appliquent aussi.