Le livre d’une Julievilloise qui est aussi un cri de révolte…

La Julievilloise Diane Daniel a longtemps éprouvé l’envie de jeter sur papier sa passion de toujours pour l’histoire des femmes québécoises. Elle est récemment passée à l’action en écrivant son roman historique Secrets de couvent, une œuvre qui révèle les méandres du contrôle ecclésiastique au Québec, surtout sur les femmes.



« Ce livre est le résultat de 10 années de recherche. Il s’agit entièrement de faits vécus », a-t-elle confié en mettant en évidence dans son roman publié aux Éditions de l’Apothéose les pressions abusives de l’Église catholique qui dirigeait au doigt et à l’œil la vie des femmes et des familles.



À travers le parcours déchirant de Murielle, la Julievilloise invite le lecteur à une réflexion sur les abus de pouvoir et le rôle destructeur qu’a joué l’Église auprès des femmes et des familles. L’auteure a expliqué que la mère de Murielle meurt en accouchant de sa fille et celle-ci se retrouve très jeune dans un couvent dirigé par des religieuses. Elle découvre en ces lieux un univers de contraintes et de secrets, où l’emprise du pouvoir religieux est omniprésente.



L’amour frappe à sa porte à l’âge de 17 ans, mais des événements tragiques la retournent auprès des religieuses. C’est finalement dans un foyer de maternité qu’elle confrontera les manigances et les pressions de l’Église à l’égard des jeunes femmes forcées d’abandonner leur enfant.