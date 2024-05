Des jeux d’eau fort appréciés!

Avec la chaleur des derniers jours, les jeux d’eau constituent une façon des plus agréables de se rafraîchir, que ce soit pour les jeunes et même les moins jeunes de Sainte-Julie et Varennes, et l’ouverture de ces jeux a même été devancée dans certains cas.



En ce qui concerne Sainte-Julie, la conseillère en communication, Catherine Giguère, a précisé le 22 mai que « les jeux d’eau des parcs du Moulin et Joseph-Véronneau sont ouverts. Dans le cas des jeux d’eau du parc N.-P.-Lapierre, des pièces ont dû être commandées et nous sommes en attente de celles-ci pour l’ouverture. »



« Techniquement, l’ouverture est prévue pour le 25 mai, a fait savoir de son côté Élise Magnan Bélanger, conseillère aux communications et aux stratégies numériques à la Ville de Varennes. Par contre, avec la température, les jeux d’eau du parc du Portageur sont en partie ouverts depuis ce matin (le 22 mai). Une défectuosité nous empêche de l’ouvrir en totalité. La réparation sera faite dans les prochains jours ».



« Pour ce qui est du parc Ki-Ri, une réparation plus majeure devra être effectuée avant la mise en marche. Un plombier est prévu pour jeudi matin et si tout va bien, il devrait être en fonction dans la journée de jeudi », a-t-elle ajouté.