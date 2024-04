Bientôt des feux préférentiels aux autobus sur le boul. Jacques-Cartier

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) entend lancer un projet pilote avec la Ville de Longueuil qui mettrait en place des feux préférentiels sur le boul. Jacques-Cartier. Un projet qui va bien au-delà de la bande blanche permettant aux autobus de partir en premier avant le feu vert.

Ce projet pilote consiste plutôt en un système de transport intelligent permettant aux autobus de communiquer avec les feux de circulation sur le boulevard afin qu’ils bénéficient d’un feu vert lorsqu’ils arrivent à une intersection avec un feu de circulation.

Une implantation est visée à l’automne 2025 pour le tronçon entre le boul. Jean-Paul-Vincent et la rue Sainte-Hélène.

«L’implantation de ce système permettrait d’accorder une priorité de passage aux autobus aux feux de circulation et donc d’améliorer la régularité et la fiabilité des temps de parcours des autobus du RTL, en plus d’offrir un service plus performant à la clientèle», souligne l’organisation au Courrier du Sud.

Advenant que les résultats du projet pilote soient satisfaisants, des phases additionnelles d’implantation pourraient être planifiées ailleurs dans l’agglomération, indique par ailleurs le RTL.

Le conseil d’administration du RTL a autorisé un emprunt d’un peu plus de 2,5 M$ pour financer le déploiement de ce projet lors de son assemblée publique le 13 mars.