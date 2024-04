Un quatrième livre pour la Julievilloise Christine Tremblay

Avec son quatrième livre à son actif, l’auteure julievilloise Christine Tremblay explore les passions humaines qui peuvent finir par se déchaîner de manière presque incontrôlable…



Un amour obsessionnel, est la suite de mon précédent roman, Un bonheur artificiel, qui relate l’histoire d’un couple en crise, un arnaqueur virtuel et une maîtresse qui refuse de lâcher prise, a expliqué l’auteure. On y retrouve Audrey, la maîtresse de Michel qui est plus obsédée que jamais par son amour pour lui et est prête à tout pour le reconquérir. Fragile, peu à peu elle perd pied avec la réalité et poursuit son but sans relâche. Dans sa quête, elle fait la rencontre de Martin, homme énigmatique et véritable sosie de Michel. Tout est en place pour un cocktail explosif qui vous garde en haleine jusqu’à la fin. »



« Pour être honnête, je n’avais pas prévu de suite. Mais plusieurs lectrices en redemandaient et une amie m’a fortement suggéré de faire une suite, qu’il y avait matière à développer davantage. J’ai donc réfléchi à la façon de continuer l’histoire et le personnage d’Audrey s’est imposé. On aime la détester et je m’en suis donné à cœur joie! J’ai exploré des avenues que je n’avais pas prévues et le résultat est surprenant », a souligné Mme Tremblay.



Le lancement de l’œuvre aura lieu le dimanche 5 mai au Centre communautaire de Sainte-Julie, de 13 h à 16 h.