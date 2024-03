Avenue Broadway: une comédie musicale ludique et philosophique

L’omniprésence de l’intelligence artificielle est au cœur de bien des débats et elle est même le sujet d’une comédie musicale, Avenue Broadway, qui sera présentée du 5 au 14 avril au théâtre de la ville de Longueuil.



La pièce est présentée par la troupe Les Productions Vives Voix, qui a pour mission de promouvoir la culture en Montérégie depuis plus de 30 ans. Avenue Broadway réunira sur scène près de 45 interprètes amateurs dirigés par des professionnels.



Cette comédie musicale qui se veut à la fois ludique et philosophique a été créée par Luc Gauthier et la musique est l’œuvre de François Monette. Avenue Broadway raconte l’histoire d’une troupe qui se voit offrir une grosse somme d’argent par un producteur afin de présenter une comédie musicale dans un grand théâtre de New York.



Toutefois, l’euphorie est de courte durée pour ses membres lorsqu’ils apprennent que la première est prévue dans un mois seulement, ce qui rend la tâche presque impossible. C’est alors que la direction artistique envisage d’utiliser l’intelligence artificielle pour y arriver, ce qui provoquera bien des réactions au sein de la troupe…