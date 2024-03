Participez à l’avenir du marché public de Varennes

La Ville de Varennes a annoncé le retour du marché public pour l’été 2024, grâce à l’Association des Familles de Varennes.

Cet organisme souhaite entendre vos idées, suggestions et préférences afin de rendre cet événement encore plus attrayant t pour façonner l’expérience de ce marché local.

𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐬 𝐞𝐧 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚𝐠𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝𝐞 et participez au tirage au sort pour courir la chance de gagner 200 $ en chèque-cadeau.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAG2Tk3NJjrgtMknzBCzUwR_VUQzU2QU1OMkhBVlcyOTZCNkNLSjRBSVlaMS4u