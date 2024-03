Optimisation Zoho Boucherville : Maximiser votre stratégie marketing avec Zoho CRM et Zoho Social?

En 2023, il est essentiel pour toute entreprise de posséder une stratégie marketing solide, et les médias sociaux jouent un rôle central dans la mise en valeur des marques, produits et services. Chez Delisoft, en tant que spécialistes en conception de site web à Boucherville et en marketing pour les PME, nous comprenons l’importance d’une gestion efficace des réseaux sociaux. C’est pourquoi nous avons opté pour Zoho Social, une plateforme de gestion tout-en-un qui permet aux entreprises de centraliser et de simplifier la gestion de leurs médias sociaux.

La puissance de Zoho Social

Zoho Social est bien plus qu’un simple outil de gestion des réseaux sociaux. C’est une plateforme complète qui permet aux entreprises de répondre aux besoins de leurs client.e.s de manière proactive, en améliorant la communication et la commercialisation de leurs produits et services. Grâce à Zoho Social, il devient possible de consolider toutes vos marques et pages d’entreprise en un seul endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et de mieux organiser votre stratégie marketing.

Gestion et planification simplifiées

L’une des caractéristiques les plus appréciées de Zoho Social est son calendrier de publication, qui vous permet de préparer et de planifier nos publications à l’avance. Vous pouvez créer des brouillons de publications et les modifier autant de fois que nécessaire avant de les publier sur vos différents réseaux sociaux. De plus, la fonction « Add to Queue » vous permet de publier vos contenus aux moments les plus opportuns, en fonction de l’engagement de votre audience. Ainsi, cela vous permet d’atteindre votre public au bon moment et d’optimiser vos interactions.

Collaboration facilitée

Zoho Social facilite également la collaboration au sein de votre équipe. Vous pouvez ajouter des membres d’équipe et des collaborateurs externes sur la plateforme, et leur attribuer des accès spécifiques aux réseaux sociaux. Cette fonctionnalité vous permet de travailler en étroite collaboration avec votre équipe marketing, en évitant les communications éparpillées par courriels ou par clavardage. Tout se passe directement dans l’application ; il devient donc possible pour vous de garder une trace de toutes les discussions et de ne perdre aucune information.

Surveillance en temps réel

Le tableau de bord de surveillance de Zoho Social vous permet de suivre en temps réel l’engagement de votre audience sur vos différentes plateformes sociales. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées pour surveiller les avis, les mots-clés et les mentions liés à votre marque. Cette fonctionnalité vous aide à interagir rapidement avec vos utilisateur.rice.s et à répondre à leurs commentaires et questions de manière proactive.

Intégration CRM et génération de prospects

En tant que spécialiste en marketing, Delisoft sait à quel point il est important de convertir les prospects en client.e.s. Justement, Zoho Social est intégré à Zoho CRM, ce qui vous permet de générer des prospects en provenance de vos médias sociaux et de les convertir en contacts dans votre CRM. Croyez-nous, cette fonctionnalité est un atout majeur pour votre équipe de vente, qui peut ainsi suivre et gérer efficacement les prospects.

L’effet Zoho Social sur votre stratégie marketing

Zoho Social est bien plus qu’un simple outil de gestion des réseaux sociaux. C’est un véritable atout pour les entreprises qui souhaitent maximiser leur efficacité commerciale et améliorer leur stratégie marketing. Chez Delisoft, nous avons constaté que Zoho Social permet à nos client.e.s de simplifier leur gestion des médias sociaux, de mieux collaborer en équipe et d’optimiser leurs interactions avec leur audience.

Bref, si vous souhaitez centraliser et améliorer la gestion de vos réseaux sociaux, Zoho Social est la solution idéale pour votre entreprise.

Profitez de notre analyse préliminaire gratuite !

Avant d’intégrer Zoho CRM, tirez avantage de notre analyse préliminaire gratuite de Delisoft et Pierre-Luc Delisle. Nous vous accompagnerons dans la mise en place d’un CRM correspondant à vos besoins spécifiques et vous aiderons à optimiser votre stratégie marketing pour l’avenir.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour exploiter pleinement le potentiel de Zoho au Québec pour votre entreprise.