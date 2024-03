Risque d’incendie: rappel de friteuses à air Insignia

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie a informé la population d’un rappel sur plusieurs modèles de friteuses à air (Air Fryer) de la marque Insignia en raison d’un risque d’incendie.



Les produits rappelés ont des capacités de chambre de cuisson allant de 3,4 à 10 pintes, et des corps en plastique ou en plastique et acier inoxydable. Une étiquette d’évaluation située sous chaque appareil indique la marque Insignia, le numéro de modèle et d’autres informations.



Ces friteuses peuvent surchauffer et les poignées peuvent fondre ou se casser, ce qui présente un risque d’incendie ou de brûlure. En outre, les fours friteuses à air peuvent surchauffer et le verre des portes peut se briser, ce qui présente un risque potentiel d’incendie, de brûlure ou de lacération.



En date du 20 février, l’entreprise avait reçu six rapports relativement à des incidents de poignées de friteuses fondant ou se brisant et un rapport d’incident de bris de verre sur les fours friteuses au Canada. Aux États-Unis, l’entreprise avait reçu 24 rapports de surchauffe/fusion ou d’éclatement de verre, dont six rapports de friteuses prenant feu.



Le Service de sécurité incendie a précisé qu’il est important de cesser immédiatement l’utilisation de ce produit et de le débrancher. Les consommateurs sont invités à remplir le formulaire en ligne pour s’inscrire au rappel.



Pour plus d’informations :

https://recalls-rappes.canada.ca/fr/avis-rappel/friteuses-air-numeriques-insigniatm-friteuses-air-analogiques-insigniatm-et-fours