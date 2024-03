Ta nouvelle aventure professionnelle ? Découvre-la lors de la Journée de l’emploi de Rive-Sud

Après avoir répondu à plusieurs offres d’emplois, tu cherches une nouvelle approche pour montrer ta détermination et ta motivation aux employeurs ? C’est le moment de participer à la Journée de l’emploi Rive-Sud le jeudi 21 mars prochain à l’Hôtel Mortagne, Boucherville. Au printemps 2023, les deux journées ont rassemblé 1300 candidats en recherche active. Gratuite et ouverte à tous, cette occasion rêvée te permettra de parcourir les stands des exposants pour matcher ton profil avec leurs opportunités.

Plus de 4000 offres d’emplois à découvrir, dans de nombreux domaines pour correspondre à ton besoin. Si tu es stagiaire, junior, senior, ou bien en quête d’une nouvelle aventure professionnelle, n’hésites plus à venir !

Une soixantaine d’employeurs seront présents dans de multiples secteurs d’activité comme : l’agriculture, l’alimentation, les assurances, l’aviation, l’aéronautique, l’aérospatial, le commerce de détail, la distribution, la construction, le commerce de détail et la distribution, l’éducation, la formation, l’énergie, les finances, le gouvernement, le public, l’ingénierie, le manufacturier, la santé et bien d’autres !

• Aerotek

• AV&R

• Ben-Mor

• Bumper to Bumper

• Centre d’accueil Marcelle Ferron

• Centre de services scolaire de Sorel-Tracy

• Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

• Centre de services scolaire des Patriotes

• Centre de services scolaire Marie-Victorin

• Centre Multi Succès International

• CISSS de la Montérégie-Centre

• CISSS de la Montérégie-Est

• CISSS de la Montérégie-Ouest

• Club Assurance

• Costco Wholesale

• Courchesne Larose

• CPE Pierre-Boucher

• CPE-BC La Ruche Magique

• Delpharm Boucherville

• Desjardins

• EnerServ

• Eurovia Québec Inc.

• Fonction publique du Québec

• Forces Armée Canadiennes

• Groupe Alerte Santé inc. • Groupe Alesco

• Groupe Beauchesne

• Groupe BMR

• Groupe Fed

• Groupe LSL Pharma

• Groupe Magnéto

• HItachi Énergie

• IA GROUPE FINANCIER

• Intelcom

• KRONOS Canada, Inc.

• Lassonde

• Lefebvre & Benoit

• Les Résidences Soleil

• Magasins Trévi

• Metro Richelieu inc

• Ministère de la Sécurité publique

• Ordre des ingénieurs du Québec

• Pratt & Whitney Canada

• Réseau de transport de Longueuil (RTL)

• SDEM SEMO Montérégie

• Société de l’assurance automobile

• Soniplastics

• UAP / NAPA

• Va Transport

• Et plus encore…

4 espaces dédiés pour mieux te repérer selon tes recherches

Espace Emploi : totalement consacré à la rencontre directe avec les recruteurs et les représentants des ressources humaines afin d’échanger sur leurs offres d’emplois disponibles et les futures. Cela pourra te permettre de poser des questions sur les principes et la culture des entreprises. Enfin de compte, cet espace est le lieu de la découverte de ton prochain défi professionnel.

Espace Formation aux adultes : si tu cherches une formation particulière pour poursuivre ton aventure professionnelle dans le domaine qui te stimule, des institutions d’enseignement supérieur et des centres de formation professionnelle te présenteront les programmes. Véritable aide si tu es en quête de changement pour trouver ce qui te correspond au mieux !

Espace Aide à l’emploi et l’intégration : des experts seront présents pour répondre à tes interrogations et t’offrir un accompagnement sur la poursuite de ta carrière professionnelle et ta transition ou ton changement de voie.

Espace Services : des professionnels te conseilleront pour tes futures entrevues. Tu seras prêt.e pour candidater de la meilleure manière qui soit !

Pour te tenir prêt.e à rencontrer les entreprises, la préparation est la clé

Afin de faciliter ta recherche, tu pourras retrouver tous les employeurs présents à la journée sur le site web ecarrieres.com avec leur descriptif et les emplois qu’ils proposent pour faire correspondre les offres à ton nouveau défi. Tu peux consulter le répertoire directement ici ! (+ ajouter le QR Code fourni dans ‘’links’’)

Informations pratiques :

• Date : jeudi 21 mars 2024 – De 10 h à 17 h

• Lieu : Hôtel Mortagne – 1228 Rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H1

• S’y rendre : Métro Longueuil – Bus 185, 25, 123, Shuttle T89

Métro Radisson – Bus 61

• En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud/