Premier contrat dans la LNH pour Mikael Diotte

Le défenseur originaire de Sainte-Julie, Mikael Diotte, n’a pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais ses performances dans les rangs juniors ont été telles qu’elles ont amené les Devils du New Jersey à lui offrir un contrat.



Le président-directeur général, Tom Fitzgerald, a annoncé le 2 mars que l’équipe de la LNH avait octroyé un contrat de trois ans au défenseur droitier à compter de la saison 2024-25. L’athlète de 20 ans a passé les cinq dernières années avec les Voltigeurs de Drummondville, qui sont à l’aube des séries éliminatoires. Le défenseur de 6 pieds 3 pouces et 205 livres a récolté 37 points (10 buts et 27 aides) cette saison, ce qui le place au deuxième rang des défenseurs de son équipe.



Ce qui démarque tout particulièrement Mikael Diotte, c’est son différentiel de buts lorsqu’il est sur la patinoire, soit + 47, ce qui le place au premier rang à Drummondville et au troisième rang dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). De plus, le jeune homme a remporté récemment le prix Gervais-Munger, qui récompense un joueur pour sa persévérance scolaire.