Josée Bournival présente l’univers fantastique de Zalou!

L’autrice bouchervilloise Josée Bournival convie les enfants à des ateliers créatifs pour la mise sur pied d’un bestiaire collectif.

Comédienne et animatrice à la télé durant la vingtaine, la mère de quatre enfants s’est tournée vers l’écriture à la mi-trentaine.

À l’automne 2020, Josée est devenue enseignante d’art dramatique au primaire. Ce sont ses élèves qui lui ont inspiré sa première série jeunesse fantastique : Zalou qui aborde le thème de l’estime de soi.

À la suite de la publication de ses livres, l’autrice a mis sur pied un projet intitulé Un bestiaire pour Zalou

Du 16 au 30 mars, elle propose une série d’ateliers dans des bibliothèques municipales de la région. Elle invite les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la série Zalou et à dessiner une créature sortie de cet univers fantastique.

Les dessins retenus se retrouveront dans un bestiaire papier qui sera exposé en bibliothèque et seront animés par ordinateur dans un court-métrage d’animation.

Josée Bournival a reçu un appui financier dans le cadre d’une entente de partenariat entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la Ville de Longueuil pour la mise sur pied du projet.

Où et quand

Bibliothèque de Saint-Lambert ; le 16 mars à 10h30

Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard : le 16 mars à 14h

Bibliothèque de Boucherville : le 17 mars à 13h et 15h30

Bibliothèque le Vaisseau D’or de Saint-Philippe : le 23 mars à 10h

Bibliothèque de Beloeil : le 30 mars à 10h30

Les ateliers sont gratuits et les inscriptions obligatoires.