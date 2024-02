Varennes fait l’acquisition d’une luge adaptée

La Ville de Varennes a annoncé l’acquisition d’une luge adaptée, un équipement sportif conçu pour répondre aux besoins particuliers dans le cadre de sa Politique inclusive visant à promouvoir l’accès à différentes activités récréatives.



La luge Agilex est maintenant disponible en location au Pré-Vert et sera disponible tous les jours de 9 h à 21 h. Elle peut être utilisée dans les pistes de ski de fond du parc Saint-Charles et du parc de la Commune ainsi qu’au Polydôme lors des périodes de patin libre.



La Ville a fait savoir que les réservations sont possibles en communiquant au 450-652-9888, poste 0 du lundi au vendredi entre 9 h et midi pour la journée suivante. Pour le weekend, les réservations doivent être prises avant midi le vendredi. La luge peut être empruntée directement sur place si elle n’est pas réservée, mais en tout temps, la Carte loisirs est obligatoire.



On précise que la luge peut être utilisée à partir de l’âge 5 ans et peut supporter un poids maximum de 113 kilos (250 livres) et que le port du casque est fortement recommandé.