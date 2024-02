Toca Danse s’illustre au Summit Championship

L’école Toca Danse, de Boucherville, a brillé au Summit championship, une compétition mondiale de danses latines qui se tenait à Orlando, en Floride, du 15 au 22 janvier.

@R:La fondatrice et directrice de l’école, Ilham Rouissi, et son partenaire, Darlin Garcia, fondateur et directeur artistique de la Art In Motion Dance & Fitness ainsi que de la Art In Motion Latin Dance Company, basée à Philadelphie, ont remporté quatre médailles et un trophée.

Pour leur chorégraphie de salsa, le couple a obtenu la première place dans la catégorie Showcase – Professional Rising Star – Salsa Cabaret.

Il s’est également démarqué dans plusieurs catégories de Heats, dans lesquelles ils devaient improviser. Ils se sont hissés en première, deuxième et troisième positions en just merengue, just bachata, just cha cha et just salsa .

« Je suis très fière d’avoir représenté non seulement Toca Danse, mais aussi le Québec lors de cette compétition de renommée mondiale. Ces récompenses sont le fruit d’un travail acharné et je suis reconnaissante envers tous les membres de l’équipe qui ont contribué à notre succès », a déclaré Mme Rouissi. (D.L)