Longueuil apporte son aide aux médias locaux

Dans le dur contexte que vivent actuellement les médias, la Ville de Longueuil déploie un Plan de valorisation des médias locaux 2024-2025. Parmi ses engagements, elle entend consacrer au moins 50% de ses investissements publicitaires dans les médias locaux que sont Gravité Média, le FM 103,3 ainsi que TVRS.

«Alors qu’une crise sans précédent secoue l’ensemble de l’industrie médiatique au Québec, nous nous sommes engagés à mettre en place des solutions innovantes afin de soutenir nos médias locaux», souligne Catherine Fournier, en conférence de presse le 2 février.



Sur le plan de la distribution et de la diffusion, la mairesse Fournier interpelle le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, afin que Postes Canada distribue gratuitement les journaux locaux. Transcontinental cessera de produire le Publisac, dans lequel sont distribués les journaux locaux au Québec.



«Il en coûterait quatre fois plus pour distribuer les journaux par la poste que dans le Publisac», soulève Mme Fournier.



L’installation de boites de dépôt dans des bâtiments municipaux pourraient aussi être autorisée.

En matière de financement, Longueuil affirme vouloir augmenter de 25 000$ par an le budget récurrent en publicité aux médias locaux.

En matière de contenu et valorisation, Longueuil instaurera une table de concertation impliquant les médias pour le développement de contenus municipaux.

Un «grand pas»

La pdg de Gravité Média Julie Voyer se dit «entièrement satisfaite» du Plan présenté.

«C’est un grand pas en avant, un gage d’espoir, estime-t-elle. Quand on voit un plan comme ça et une mairesse qui défend les médias locaux, c’est rassurant.»



Elle espère que l’appel au ministre Duclos inspirera d’autres villes, la distribution demeurant l’un des plus grands enjeux auxquels fait face Gravité Média.

Mme Voyer souligne également le travail de collaboration derrière le Plan de valorisation. Rappelons qu’en février 2023, la Commission de la culture, des communications et du patrimoine de la Ville a reçu le mandat d’élaborer un Plan de valorisation des médias locaux.

Les médias locaux ont pu témoigner et déposer un mémoire faisant état de leurs besoins et pistes de solutions.

«On se doit de creuser nos méninges, d’être plus créatifs. Il ne faut pas juste attendre de l’aide, il faut nous aussi revoir nos modèles d’affaires, nos façons de faire, fait valoir Mme Voyer. Avec de l’aide, et nous qui réfléchissons, ça nous permet de voir l’avenir prometteur, malgré tous les défis que l’on rencontre.»

Avec la collaboration de Sylvain Daignault.