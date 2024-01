Les policiers offrent plus de 700 livres au Centre Jeunesse de la Montérégie

Les policiers du Service de Police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont collecté plus de 700 livres et revues pour ensuite les offrir gracieusement aux enfants et adolescents fréquentant le Centre Jeunesse de la Montérégie à Longueuil. Le but de l’exercice était de stimuler leur intérêt pour la lecture et améliorer leurs chances de réussite scolaire.

L’initiative de l’inspecteur-chef Pierre Duquette du SPAL a pris forme lors d’une récente visite du centre situé sur la rue Beauregard, à Longueuil. Conscient de l’impact positif que peut avoir la lecture sur le développement éducatif des jeunes et constatant que peu de livres étaient mis à la disposition de ces derniers, l’inspecteur-chef Duquette a partagé son idée à ses collègues de travail ainsi qu’aux membres de la direction du service de police.



À la suite d’une mobilisation au sein du SPAL, des centaines de livres et revues ont été récoltés dans les bibliothèques personnelles des employés du service de police, donnant ainsi une deuxième vie à des ouvrages.



Lors de la remise officielle de ces livres, des policiers du SPAL se sont entretenus avec des jeunes qui ont partagé leur passion pour la lecture.