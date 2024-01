Un lave-bouteille écoresponsable conçu à Boucherville

Un lave-bouteille multifonctions compact destiné aux PME a été développé par l’entreprise Aquatech BM basée à Boucherville.

Ce nouveau produit est destiné aux entreprises ayant des capacités de lavage plus modestes ou présentant des contraintes d’espace pour accueillir un lave-bouteille standard. Il est décrit comme étant écoresponsable puisqu’il favorise l’utilisation de contenants réutilisables, dans un contexte de réforme et d’élargissement de la consigne.

Aquatech BM conçoit et développe des appareils de stérilisation et des lave-bouteilles commerciaux et industriels. Depuis 2007, ses produits sont distribués dans plus de 80 pays.

Aquatech BM a aussi annoncé la semaine dernière un investissement de 1,7 M$ grâce au soutien d’Investissement Québec et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui lui permettra de poursuivre son engagement envers le développement durable et l’économie circulaire.