Les sept priorités du maire Martel en 2024

Presque 15 ans à la tête de la Ville de Boucherville, le maire Jean Martel dit vouloir « demeurer à l’écoute et au service de la population. L’enjeu global, affirme-t-il, reste le même: la qualité de vie dans le respect de la capacité de payer des Bouchervillois. »

Cette phrase, il la répète souvent. C’est sa priorité générale, précise-t-il en entrevue. Mais comment se traduira-t-elle dans les actions qui seront entreprises en 2024 ?



Les défis environnementaux

À ce chapitre, la priorité à l’échelle locale, soutient-il, est de rencontrer l’un des buts de la COP15 et de la CMM qui est de protéger 30 % du territoire à des fins de conservation. Selon M. Martel, il y a suffisamment de terrains à Boucherville pour atteindre cette cible et même plus. « On pourrait aller jusqu’à 34 %, et compenser pour les autres villes de la région qui en sont incapables », estime-t-il.

« On a des projets d’acquisition de terrains et on pourra les concrétiser avec l’aide du gouvernement, de la CMM et de Nature action Québec», ajoute le maire.

Aménager des parcs

Au cours des prochains mois, le maire planifie l’aménagement de trois parcs : un sur le terrain acquis par la Ville en 2022 près de la rue des Ateliers ; un autre sur un espace vert enclavé entre le boulevard De Montarville, et les rues d’Arontal et De Jumonville; et au boisé Ocarina.

« Nous allons consulter la population pour savoir quels types d’infrastructures elle souhaite », dit-il, tout en faisant remarquer que dans le cas du boisé, il s’agira de sentiers.

Zéro déchet

L’enjeu de la gestion des déchets sera très important en 2024, puisque les sites d’enfouissement seront remplis presqu’à pleine capacité d’ici 10 ans, explique le maire.

« La Ville a réalisé le projet de la cohorte de familles Zéro déchet qui a très bien fonctionné. Maintenant, on doit sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de consommer différemment, et à trier les matières, car à compter du 1er avril, les collectes des matières recyclables et des ordures ménagères seront espacées toutes les deux semaines. »

La collecte des matières organiques (qui demeure chaque semaine) sera alors étendue à tous les immeubles, commerces et industries.

« On veut que le bac brun soit utilisé de façon optimale pour que nous puissions atteindre les objectifs de tonnages de matières organiques envoyées à l’usine de biométhanisation de la Société mixte de l’est de la couronne Sud (SEMECS) située à Varennes afin de bénéficier des subventions gouvernementales maximales. »

Dégeler la taxation foncière commerciale

« On espère que le prochain rôle d’évaluation permettra de rétablir l’équilibre entre les secteurs commercial et résidentiel, au niveau de l’augmentation des valeurs, ce qui nous permettra de dégeler la taxation foncière commerciale.»

Rappelons que la loi provinciale sur la fiscalité municipale exigeait ce gel en raison d’un déséquilibre qui résultait du rôle d’évaluation 2022-2023-2024.

« Ça fait mal à nos finances car 40 % de nos revenus viennent du secteur commercial. Il faut donc compenser au niveau de l’industriel et du résidentiel et compresser nos dépenses. S’il faut geler encore la taxation commerciale, c’est sûr que nous allons mener une cavale avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) auprès du gouvernement », prévient le maire.

Régler la poursuite de 116 M $

C’est le 5 févier que la Cour supérieure devrait entendre la cause intentée contre la Ville de Boucherville par les Sociétés en commandite Le Terroir de Boucherville et Le Montbrun.

Les promoteurs immobiliers, rappelons-le, voulaient développer le secteur Le Terroir situé dans le quadrilatère délimité par le chemin d’Anjou, le chemin de Touraine et de la rue De Montbrun, où se trouve l’ancienne carrière Rive-Sud qui sera réhabilitée en parc. Au total, ils souhaitent bâtir de 5 000 à 7 000 unités.

Or, l’équipe Martel a, au moment de la refonte du plan d’urbanisme de Boucherville en 2009, freiné le développement (gelé les terrains) pour une période de 30 ans.

« Ma priorité est de tenter de trouver un terrain d’entente, ou autrement, de se préparer pour ce procès », indique le maire qui rappelle que la Ville n’était pas prête à permettre un développement d’une telle ampleur.

Informer la population

Son autre défi en 2024, mentionne-t-il, sera d’informer et de rejoindre l’ensemble de la population. « On s’aperçoit que c’est de plus en plus difficile, alors on procédera à l’analyse de tous les outils de communication à notre disposition », conclut-il, précisant aussi que la nouvelle plateforme de consultation publique Le Trait-d’union est un bon outil d’écoute.

Politique Municipalité amie des ainés

Enfin, sa dernière priorité est l’adoption d’une nouvelle politique Municipalité amie des aînés.