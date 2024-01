La ministre de l’Enseignement supérieur visite le Cégep de Sorel-Tracy

La ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, accompagnée du député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a effectué une visite au Cégep de Sorel-Tracy, le 16 janvier.



La journée a débuté par une rencontre au sein du Cégep, où la ministre et le député ont participé à des échanges constructifs avec les membres de la direction du Cégep, abordant divers sujets liés à l’enseignement supérieur, l’innovation pédagogique et les défis spécifiques auxquels fait face la communauté étudiante de Sorel-Tracy. Madame Déry a ensuite eu l’occasion de discuter avec des membres du personnel enseignant et administratif.



Le député Jean-Bernard Émond a salué la visite de la ministre : « L’éducation est un pilier essentiel de notre société, et je suis heureux de pouvoir présenter à ma collègue les projets et les besoins particuliers du Cégep de Sorel-Tracy dont notre communauté est très fière. Cette visite renforce notre collaboration pour améliorer les conditions d’apprentissage dans notre magnifique région et sa présence à Sorel-Tracy témoigne de l’importance qu’elle accorde à notre collège local. Ensemble, nous continuerons à travailler pour offrir des opportunités éducatives enrichissantes et accessibles à tous nos étudiantes et nos étudiants ».



Pour sa part, la ministre Pascale Déry s’est dite emballée par sa visite de l’établissement, qui s’inscrit dans une vaste tournée du réseau collégial : « Le Cégep de Sorel-Tracy est entièrement mobilisé pour mieux répondre aux défis d’avenir, notamment par sa contribution dans le développement de la filière batterie. Très heureuse d’avoir pu échanger avec une équipe dévouée pour la réussite éducative et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins dans la région. »